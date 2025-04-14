Воспитанник спортшколы «Ротора» Максим Семенов умер в 16 лет

Общество 14.04.2025 08:44
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14.04.2025 08:44
Печальную новость сообщили в волгоградской спортшколе, чьим воспитанником был Максим Семенов, передает V102.RU.
Руководство школы выражает соболезнование родным юного спортсмена. В шоке от случившегося и спортивное сообщество Волгограда.
- Сегодня нашу большую футбольную семью настигло огромное горе. Сердце Максима Семенова перестало биться... Максиму было всего 16 лет. Он дебютировал в первом туре Южной лиги за команду МФК «Родина» против «Каустика», - говорится в сообщении Южной лиги. - Это огромная утрата для родных и близких Максима, и для всех нас!
Фото спортшколы «Ротор»
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