Общество

Под Волгоградом лодочник подал в суд после 20 дней буксировки баржи

Общество 13.04.2025 16:56
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13.04.2025 16:56


Дубовский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск лодочника, который отработал 20 смен, но его оставили без зарплаты, передает V102.RU.

По информации районного суда, мужчина в судебном порядке добивался установления трудовых отношений с  ООО «Глобал Проект» и выплаты ему заработной платы за 20 смен. В обязанности лодочника входила буксировка баржи.

- 12 августа 2024 года он фактически был допущен к работе начальником участка, однако трудовой договор в письменном виде оформлен не был. При приеме на работу истцом с ответчиком была согласована оплата труда в размере 3 000 рублей за смену 12 часов (с 8-00 часов до 20-00 часов), сроки выплаты заработной платы в период с 15 по 25 число каждого месяца. Отработав 20 смен, заработную плату истец не получил, - рассказали в районном суде.

Рассмотрев материалы дела, суд встал на сторону истца. Факт трудовых отношений был установлен. С работодателя в пользу лодочника взыскана заработная плата за спорный период в размере 75 000 рублей, а также компенсация морального вреда в сумме 10 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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