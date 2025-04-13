Общество

Ковчег с мощами патриарха Тихона привезут в Волгоград

Общество 13.04.2025 16:18
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13.04.2025 16:18


В Волгоград ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, прибудет 4 июля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию с официального сайта РПЦ, в Волгоградской области ковчег с мощами будет находиться два дня - до 6 июля включительно, а потом продолжит путь в Астраханскую область.

Принесение ковчега с мощами 11-го патриарха Московского и всея Руси Тихона, причисленного к лику святых, проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться святителю верующие смогут в 90 крупных городах России и Белоруссии. В настоящее время ковчег находится на территории Союзного государства, а 11 мая вернется в Россию и начнет свой путь по регионам РФ.

Справка.

Патриарха Тихона избрали на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. Патриарха предстояло избрать жребием, и он пал на митрополита Тихона, которого называли самым добрым из трех кандидатов. Его имя достал из запечатанного ковчега, установленного перед иконой Владимирской Божией Матери, старец Зосимовой Смоленской пустыни иеросхимонах Алексий.

Оставаясь на Патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года, Святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Это время было трагичным для Русской православной церкви. Советская власть убивала священнослужителей, оскверняла святыни, грабила и закрывала храмы. Патриарх Тихон, который старался защитить свою паству, также пострадал от богоборцев.

7 апреля 2025 года исполнилось 100 лет со дня блаженной кончины святителя Тихона. Рака с его мощами находится в Донском монастыре, откуда и началось принесение ковчега.

1 ноября 1981 года, решением Архиерейского Собора РПЦ Заграницей, Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских. 9 октября 1989 года, в год 400-летия установления Патриаршества в России, святитель Тихон был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Его мощи были обнаружены чудесным образом во время пожара, который случился в Малом соборе Донского монастыря в ноябре 1991 года. 

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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