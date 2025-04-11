На Спартановке дома подключили к резервному источнику водоснабжения

На севере Волгограда специалисты «Концессий водоснабжения» приняли экстренные меры, чтобы возобновить подачу воду в многоквартирные дома, в которые утром 11 апреля вынужденно была приостановлена подача ресурса. Как сообщили в организации ИА «Высота 102», жилой массив на Спартановке – 95% домов в зоне отключения – подключили к резервной линии.

– В настоящее время подача ресурса ограничена лишь в два десятиэтажных жилых дома, расположенных непосредственно рядом с участком водовода, где произошло технологическое нарушение, – сообщили в «Концессиях».

На месте технологического нарушения бригада уже откачала воду и приступила к подготовительным земляным работам. Устраняют технологическое нарушение бригады цеха «Север».

Напомним, что завершить ремонт планируют до 14.00 11 апреля. При этом некоторые телеграм-каналы и СМИ нагнетают ситуацию многочисленными сообщениями об аварии, в результате жители Спартановки массово закупаются водой в магазинах.