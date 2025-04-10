«Космические выходные» приготовили для жителей Волжского





В городе Волжском Волгоградской области 12 апреля в парке «Новый город» пройдет празднование Дня космонавтики. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города-спутника, праздник для волжан начнется уже в 12:00.

Для местных жителей организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу. Посетителей парка ждут квесты, лазертаг, ярмарка и мастер-классы, выставка робототехники и интерактивная фото-зона.

Все активности будут посвящены достижениям российской космонавтики. Также все желающие смогут поучаствовать в гонках на луноходах, испытать себя на симуляторах полета, а также посетить тематические мастер классы из оригами и запустить ракету на водной тяге.

Фото: архив V102.RU