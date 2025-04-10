Теплоходы свяжут с Сарпинским самый южный район Волгограда





В Волгограде с 11 апреля возобновляется работа сезонного речного маршрута «Красноармейск – Вязовая Грива». Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии, ежедневно по данному маршруту будут осуществляться 10 рейсов.

Каждый день теплоходы будут отправляться с остановки «Красноармейск» по следующему времени: 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 и 18.00. Уже с острова горожанам можно добраться в город в: 08.30, 10.30, 13.30, 16.30 и 18.30.

Напомним, в Волгограде уже действуют сезонные речные маршруты «Волгоград – Островная», «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная Фабрика – о. Сарпинский» и «Волгоград - Культбаза», а также круглогодичный маршрут «Руднева – о. Сарпинский».