«Мамонт» снова угрожает онлайн-кошелькам волгоградцев





Мошенники модифицировали опасный вирус «Мамонт», который позволяет похищать денежные средства россиян. Об этом заявили сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД России, передает V102.RU.

Впервые вредоносная программа появилась в 2024 году. Она проникала в телефоны системы Android через Telegram. После этого вирус отправлял запрос в банки через номер 900. Так программе удавалось распознавать, какая сумма лежит на счету пользователя. Далее мошенники начинали списывать с банковской карты пользователя небольшие суммы. Деньги уходили на разные счета и электронные кошельки.

Киберполиции удалось пресечь данный вид вируса. Однако, преступники создали на одном языке программирования его аналог с измененным кодом.

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