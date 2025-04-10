Два новых поезда довезут волгоградцев до моря

В конце мая из Астрахани запустят прямые поезда до Новороссийска и Имеретинского Курорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, поезд Астрахань – Новороссийск будет отправляться с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, с 2 по 30 августа – по четным. Маршрут включает остановки в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре и других городах.

Поезд № 465 Астрахань – Имеретинский Курорт будет курсировать через день с 27 мая по 29 сентября с остановками в Верхнем Баскунчаке, Волгограде, Сальске, Краснодаре, Сочи и других курортных городах.