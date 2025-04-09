В Волгоградской области чиновники решили дать бой пивнушкам на первых этажах МКД





В Волгоградской области планируют с 1 сентября 2025 года ввести частичный запрет на реализацию спиртных напитков в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствие поправки в региональное законодательство подготовлены облпромторгом и после прохождения согласований будут внесены губернатором Андреем Бочаровым в региональный парламент.

На сегодняшний день уже действует запрет на розничную продажу алкоголя в ночное время с 23:00 до 8:00 в магазинах. Однако, коммерсанты нашли лазейку, позволяющую продолжать торговлю и в ночное время.

- Вместе с тем отдельные объекты розничной торговли продолжают работать в ночное время в формате объектов общественного питания, формально соблюдая требования к деятельности таких объектов. Как правило, там устанавливается один или несколько столов, в ассортимент включаются подогреваемые готовые блюда, - говорится в пояснительной записке к документу.

Исправить ситуацию чиновники хотят введением полного запрета на розничную продажу алкоголя с 00:00 до 24:00 в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, в случае, когда вход для посетителей находится со стороны входа в подъезд. Во всех других случаях, реализацию алкоголя в МКД предлагается запретить с 23:00 до 8:00.

При этом ограничения не коснутся ресторанов, кафе, баров и буфетов, имеющих официальную лицензию.

В пояснительной записке также уточняется, что в основном под запрет должны попасть лишь заведения, занимающиеся реализацией пива и пивных напитков. Их работа не предусматривает лицензирования и государство имеет довольно урезанный инструментарий для контроля их деятельности.

Отметим, ужесточение регионального законодательства в сфере реализации алкоголя разработано с учётом многочисленных жалоб, поступающих к властям от жителей Волжского, Камышина, Фролово и Калачевского района. Предлагаемые изменения с 3 по 16 апреля проходят процедуру оценки регулятивного воздействия.