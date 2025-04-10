Общество

В Волгограде цыганские семьи заплатили почти миллион рублей за «украденный» свет

Общество 10.04.2025 09:30
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10.04.2025 09:30


В конце прошлого года в поселке Максима Горького прошел совместный рейд «Волгоградэнергосбыта», представителей филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» и правоохранительных органов в местах компактного проживания должников, относящихся к цыганской общине. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам рейда 45 домовладений по улицам Басаргинской, Воронежской, Лихой были отключены либо за долги, либо за бездоговорное потребление электроэнергии. 
Разовым рейдом акция не ограничилась. Не один месяц заняла работа по контролю произведенных отключений от сети. Еженедельно энергетики выезжали на место с проверкой состояния пломб у ограниченных должников, и при необходимости проводили повторное отключение и опломбировку. В ходе одного из таких рейдов нарушителей удалось поймать с поличным и предотвратить попытку незаконного подключения ранее отключенных домовладений. По словам злоумышленников, за незаконную врезку в электросеть им было обещано денежное вознаграждение и спиртное.
– По итогам комплекса мероприятий, проведённых энергетиками,  должниками было погашено более 970 тысяч рублей, в том числе более 20 тысяч пени. С собственниками  домовладений оформлены договорные отношения, – сообщили в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Работа по выявлению и возвращению неуплаченных за потребленную электроэнергию сумм продолжится, так как долги потребителей могут отразиться на своевременности расчетов с сетевыми организациями и поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности, что ставит под угрозу функционирование всего энергетического комплекса региона. 

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