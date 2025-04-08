Отопительный сезон продлевается в Волгограде на неопределенный срок





В Волгограде из-за понижения температуры на неопределенное время откладывается отключение отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях. Об этом в ответ на запрос ИА «Высота 102» сообщили 8 апреля в администрации города.

Напомним, что в 2024 году отопительный сезон был прекращен в Волгограде 8 апреля, а в городе Волжском – 9-го. В этом же году температурные качели не позволяют пока принять решение об остановке подачи ресурса в жилые дома, больницы и школы.

– В настоящее время по прогнозу Волгоградского ЦГМС в Волгоград с 9 апреля приходит временное понижение температуры (в ночные часы до +2 °C). Решение об окончании отопительного сезона будет принято после установления в городе стабильной оптимальной температуры атмосферного воздуха и благоприятного прогноза от Волгоградского ЦГМС, – говорится в ответе администрации Волгограда информагентству.

Отметим, что, согласно утвержденным в России нормативам, решение об отключении отопления органы власти принимают тогда, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8 градусов на протяжении пяти суток.

Как накануне сообщало ИА «Высота 102», в ночь с 8 на 9 апреля в Волгограде ожидается понижение температуры до 0 градусов.