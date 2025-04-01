Топ-5 самых популярных госпабликов назвали в Волгоградской области





В Волгоградской области назвали пятерку самых популярных среди жителей региона госпабликов в социальных сетях. Как сообщает ИА «Высота 102», на первом месте предсказуемо оказался канал администрации Волгоградской области с аудиторией более 16,2 тысяч подписчиков.

На втором месте расположился канал администрации Волгограда – более 15,7 тысяч подписчиков. На третьем месте – перинатальный центр №2 (более 15,3 тысяч подписчиков), на четвертом – администрация Волжского (более 13,4 тысяч подписчиков), на пятом – центр культуры и досуга «Дружба» (также более 13,4 тысяч подписчиков).

– Госпаблики Волгоградской области активно развиваются в социальных сетях. Сегодня официальные страницы есть уже практически у всех госучреждений и бюджетных организаций, в том числе школ, детских садов, больниц и поликлиник. При этом все больше учреждений помимо привычных «ВКонтакте» и «Одноклассников» начинают осваивать «Телеграм». В настоящее время в Волгоградской области насчитывается уже более 5,5 тысяч госпабликов с суммарным охватом около 3,2 миллионов пользователей, – прокомментировал руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

Напомним, что государственные органы и учреждения должны вести официальные страницы в социальных сетях в соответствии с законом, вступившим в силу в декабре 2022 года

На сегодня в России создано более 5600 государственных пабликов, которые охватывают аудиторию свыше 3,2 миллионов подписчиков.

Отличительной особенностью госпабликов является специальная отметка «Госорганизация», гарантирующая подлинность сообщества и достоверность публикуемой информации. Процесс верификации страниц осуществляется через портал «Госуслуги», обеспечивая дополнительный уровень контроля и доверия со стороны пользователей. Практически все государственные учреждения и бюджетные организации региона, включая школы, детские сады, больницы и поликлиники, представлены своими официальными страницами в социальных сетях. Это позволяет жителям Волгоградской области получать актуальную информацию из первых уст, минуя посредников и несанкционированные источники.