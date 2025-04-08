В Волгограде за 8,8 млн рублей высадят деревья и кустарники на шоссе Авиаторов





В Дзержинском районе Волгограда власти определились с ещё одной площадкой для озеленяя. Как сообщает ИА «Высота 102», выбор вновь пал на шоссе Авиаторов. На этот раз мэрия приняла решение пополнить зелёную зону участка в границах остановки общественного транспорта «Гипермаркет Ашан» и ул. Исторической, по направлению движения к центру города.

Произвести благоустройство в мэрии решили доверить частникам. Компании, отобранной по итогу конкурсных процедур, необходимо будет демонтировать старый поливочный водопровод и смонтировать новые коммуникации.

Впоследствии здесь должны быть высажены: 25 крымских сосен высотой не менее 2,5 метров и диаметром кроны более 120 сантиметров; 41 остролистый клён высотой более двух метров, 1 сортовая туя, а также 101 саженец можжевельника.

Отметим, на эти цели муниципалитет готов потратить 8,8 млн рублей. Компания-исполнитель будет отобрана 16 апреля. Выполнить контракт специалисты должны всего за несколько недель, до 7 мая 2025 года.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»