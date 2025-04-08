Общество

В Волгограде новые фонтаны на Центральной набережной отремонтируют за 8,4 млн рублей

Общество 08.04.2025 10:02
0
08.04.2025 10:02


В Волгограде городские службы объявили о поиске специалистов, готовых вернуть в надлежащее состояние гидротехнические сооружения на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь должны быть отремонтированы фонтан «Каскад», установленный между бронекатерами БК-31 и БК-13, а также фонтан «Арка» рядом с причалом №6.

Согласно проектно-сметной документации, объектам понадобилась срочная замена инженерных сетей. Подрядной организации, отобранной по итогу открытого конкурса, предстоит вскрыть тротуары, произвести земельные работы, заменить старые-новые трубопроводы и восстановить благоустройство. Отдельно в контракте предусмотрен частичный демонтаж мраморных плит, которыми отделаны чаши фонтанов, и возвращение естественного камня на свои места.

На эти цели из бюджета выделено 8,4 млн рублей. Компания, победившая в аукционе, должна завершить все работы к 12 июня 2025 года.

Отметим, новый участок нижней террасы Центральной набережной, включающий в себя сразу несколько фонтанов, амфитеатр, современные пешеходные пространства и парковые зоны, был благоустроен в сентябре 2022 года. На эти цели из бюджета выделялось 1,9 млрд рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.04.2025 11:21
Общество 08.04.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 10:32
Общество 08.04.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 10:03
Общество 08.04.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 09:57
Общество 08.04.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 09:19
Общество 08.04.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 08:33
Общество 08.04.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2025 07:15
Общество 08.04.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 20:58
Общество 07.04.2025 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 19:47
Общество 07.04.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 19:28
Общество 07.04.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 18:56
Общество 07.04.2025 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 18:12
Общество 07.04.2025 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 17:21
Общество 07.04.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 17:01
Общество 07.04.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2025 16:59
Общество 07.04.2025 16:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:21
В Волгограде за 8,8 млн рублей высадят деревья и кустарники на шоссе АвиаторовСмотреть фотографии
10:48
Продолжением расчистки Медведицы займется фирма из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде наезд на пешеходов под проливным дождем попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Ветеранам СВО оплатят дорогу на реабилитацию в санаторииСмотреть фотографии
10:27
Облсуд разрешил возбудить уголовное дело на волгоградского депутата РаспутинуСмотреть фотографии
10:10
К 80-летнему юбилею Победы предложили выпустить монету с «Орешником»Смотреть фотографии
10:03
Тонну негодного свиного окорока обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде новые фонтаны на Центральной набережной отремонтируют за 8,4 млн рублейСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде назвали вакансии апреля с зарплатой от 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:19
Волгоград остался миллионником в 2025 годуСмотреть фотографии
08:33
«Ракету Победы» с символом Волгограда запустят 8 апреля с космодромаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:14
В Волгоградской области с начала года нашли 20 авиабомбСмотреть фотографии
07:15
Погибшего на СВО отца троих детей похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:23
Население двух моногородов Волгоградской области сократилось в 2025 годуСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде возбудили дело по факту незаконной вырубки ясеней и тополейСмотреть фотографии
21:34
РПН признал опасным воздух во ФроловоСмотреть фотографии
20:58
«Отравление было слишком сильным»: попавший в смолу ворон умер в птичьем приюте в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:36
Более 373 тысяч публикаций и каналов удалили из Telegram по требованию РКНСмотреть фотографии
20:14
«От турнира только восхищение»: в Волгограде финишировал баскетбольный «Кубок Аквариуса»Смотреть фотографии
19:47
Волгоградский детский омбудсмен Евгений Ковшиков досрочно покидает постСмотреть фотографии
19:28
Останемся без абрикосов? Столбики термометров обрушатся в Волгограде до 0 градусовСмотреть фотографии
18:56
Облсуд ужесточил слишком мягкий приговор виновнику ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
18:29
Минюст предложил разрешить службу по контракту людям без гражданстваСмотреть фотографии
18:12
В центре Волгограда для туристов установят 60 туалетных кабинокСмотреть фотографии
17:21
В Волгограде скончался зампред облдумы первого созыва Эдгард БогуславскийСмотреть фотографии
17:01
В ЦПКиО Волгограда высадят аллею южных платановСмотреть фотографии
16:59
Более 8 тысяч жителей Волгоградской области получили налоговые льготы по имуществуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде облсуд отложил рассмотрение дела Рагима ШыхалиеваСмотреть фотографии
15:47
В России разрешили работать детям от 14 до 18 летСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде УК устранила вечную лужу у подъезда по решению судаСмотреть фотографии
 