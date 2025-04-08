



В Волгограде городские службы объявили о поиске специалистов, готовых вернуть в надлежащее состояние гидротехнические сооружения на нижней террасе Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь должны быть отремонтированы фонтан «Каскад», установленный между бронекатерами БК-31 и БК-13, а также фонтан «Арка» рядом с причалом №6.

Согласно проектно-сметной документации, объектам понадобилась срочная замена инженерных сетей. Подрядной организации, отобранной по итогу открытого конкурса, предстоит вскрыть тротуары, произвести земельные работы, заменить старые-новые трубопроводы и восстановить благоустройство. Отдельно в контракте предусмотрен частичный демонтаж мраморных плит, которыми отделаны чаши фонтанов, и возвращение естественного камня на свои места.

На эти цели из бюджета выделено 8,4 млн рублей. Компания, победившая в аукционе, должна завершить все работы к 12 июня 2025 года.

Отметим, новый участок нижней террасы Центральной набережной, включающий в себя сразу несколько фонтанов, амфитеатр, современные пешеходные пространства и парковые зоны, был благоустроен в сентябре 2022 года. На эти цели из бюджета выделялось 1,9 млрд рублей.