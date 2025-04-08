«Ракету Победы» с символом Волгограда запустят 8 апреля с космодрома















8 апреля в 08:47 мск с 31-й площадки взлетит «Союз 2.1» с пилотируемым кораблём «Союз МС-27». На борту — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, передает V102.RU. Их дублёры — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.





Пуск будет посвящён 80-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Ракета получила название «Ракета Победы» - на ней изображена Родина-мать.





Экипаж МКС-73 будет работать на орбите 245 суток.





Корабль доберётся до модуля «Причал» спустя три часа после старта, после чего произойдет стыковка с Международной космической станцией в 12:04 мск.



