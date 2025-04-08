«Ракету Победы» с символом Волгограда запустят 8 апреля с космодрома

Общество 08.04.2025 08:33
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08.04.2025 08:33
8 апреля в 08:47 мск с 31-й площадки взлетит «Союз 2.1» с пилотируемым кораблём «Союз МС-27». На борту — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким, передает V102.RU. Их дублёры — Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс.
Пуск будет посвящён 80-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Ракета получила название «Ракета Победы» - на ней изображена Родина-мать.
Экипаж МКС-73 будет работать на орбите 245 суток.
Корабль доберётся до модуля «Причал» спустя три часа после старта, после чего произойдет стыковка с Международной космической станцией в 12:04 мск.
В Волгограде за 8,8 млн рублей высадят деревья и кустарники на шоссе Авиаторов08.04.2025 11:21
Общество 08.04.2025 11:21
Ветеранам СВО оплатят дорогу на реабилитацию в санатории08.04.2025 10:32
Общество 08.04.2025 10:32
Тонну негодного свиного окорока обнаружили в Волгоградской области08.04.2025 10:03
Общество 08.04.2025 10:03
В Волгограде новые фонтаны на Центральной набережной отремонтируют за 8,4 млн рублей08.04.2025 10:02
Общество 08.04.2025 10:02
В Волгограде назвали вакансии апреля с зарплатой от 100 тыс. рублей08.04.2025 09:57
Общество 08.04.2025 09:57
Волгоград остался миллионником в 2025 году08.04.2025 09:19
Общество 08.04.2025 09:19
Погибшего на СВО отца троих детей похоронят в Волгоградской области08.04.2025 07:15
Общество 08.04.2025 07:15
«Отравление было слишком сильным»: попавший в смолу ворон умер в птичьем приюте в Волгограде07.04.2025 20:58
Общество 07.04.2025 20:58
Волгоградский детский омбудсмен Евгений Ковшиков досрочно покидает пост07.04.2025 19:47
Общество 07.04.2025 19:47
Останемся без абрикосов? Столбики термометров обрушатся в Волгограде до 0 градусов07.04.2025 19:28
Общество 07.04.2025 19:28
Облсуд ужесточил слишком мягкий приговор виновнику ДТП с пострадавшим07.04.2025 18:56
Общество 07.04.2025 18:56
В центре Волгограда для туристов установят 60 туалетных кабинок07.04.2025 18:12
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В Волгограде скончался зампред облдумы первого созыва Эдгард Богуславский07.04.2025 17:21
Общество 07.04.2025 17:21
В ЦПКиО Волгограда высадят аллею южных платанов07.04.2025 17:01
Общество 07.04.2025 17:01
Более 8 тысяч жителей Волгоградской области получили налоговые льготы по имуществу07.04.2025 16:59
Общество 07.04.2025 16:59