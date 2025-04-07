В Волгоградской области скончался бывший начальник областной ГИБДД Виктор Григоров. Об этом стало известно сегодня, 7 апреля, передает V102.RU.

Напомним, полковник полиции Виктор Григоров возглавлял ГИБДД по Волгоградской области с 2007 по 2016 годы. Он родился 7 декабря 1959 года в Липецкой области. В 1980 году пришел на службу в Госавтоинспекцию Волгоградской области инспектором дорожно-патрульной службы, где постепенно продвигался по служебной лестнице.

В отставку он ушел в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

В ГУ МВД по Волгоградской области рассказали, что Виктор Иванович до 2024 годя являлся председателем Совета ветеранов отраслевой организации ГАИ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Руководство, личный состав Главного Управления МВД России по Волгоградской области, Совет ветеранов выражают соболезнования родным и близким Виктора Ивановича, добавили в главке.