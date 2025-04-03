Грантовый конкурс для молодых ученых стартовал в Волгограде

Общество 03.04.2025 15:37
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03.04.2025 15:37
Студенты и молодые ученые, которые станут авторами лучших инновационных разработок, получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы. Как сообщает ИА «Высота 102», грантовый конкурс в Волгоградской области стартовал при поддержке МТС, благотворительного фонда «Система» и Российской академии наук. Ключевыми номинациями стали развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий, зеленая и цифровая энергетика, медицина будущего и биоинновации, исследование космоса, микроэлектроника и химические технологии.
В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодым ученым, аспирантам и студентам предлагается заявить о своих разработках и исследованиях в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.
– Поддержка талантливой молодежи и развитие науки – важная часть нашей работы в регионе. Мы активно взаимодействуем с учебными заведениями Волгоградской области, помогая студентам и молодым ученым реализовывать свои идеи. Поддержка ученых помогает нам укрепить основы для стабильного развития инновационных направлений, включая использование искусственного интеллекта и нейросетей. Грантовая программа – отличная возможность для перспективных исследователей получить поддержку для своих проектов и внести вклад в развитие передовых технологий,– отметила директор компании-организатора в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.
Напомним, в прошлом году на конкурс молодых ученых поступило почти 350 заявок из более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.
Фото из архива V102.RU
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