Ночного пожирателя озимых обнаружили в полях под Волгоградом

Зимний зерновой клещ — это мелкий вредитель, который может нанести ущерб зерновым культурам, особенно в условиях влажной зимы и ранней весны. Клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы. Один из признаков распространения этого вредителя – пожелтевшие и как будто затронутые морозом листья. Клещ ведет ночной образ жизни, поэтому искать его нужно в утренние или вечерние часы. В дневное время он прячется в почву. Поэтому еще один способ увидеть вредителя: выкопать ком земли глубиной до 10 см и погрузить его в воду. Клещ должен всплыть.