Общество

Ночного пожирателя озимых обнаружили в полях под Волгоградом

Общество 02.04.2025 07:16
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02.04.2025 07:16


В Волгоградской области обнаружили опасного вредителя – зимнего зернового клеща. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Россельхозцентра, клещ обосновался на отдельных полях с озимыми на территории Котельниковского района. Ранее популяции вредителя фиксировали в Ростовской области и Краснодарском крае. 
Зимний зерновой клещ — это мелкий вредитель, который может нанести ущерб зерновым культурам, особенно в условиях влажной зимы и ранней весны. Клещ повреждает пшеницу, рожь, ячмень, злаковые травы. Один из признаков распространения этого вредителя – пожелтевшие и как будто затронутые морозом листья. Клещ ведет ночной образ жизни, поэтому искать его нужно в утренние или вечерние часы. В дневное время он прячется в почву. Поэтому еще один способ увидеть вредителя: выкопать ком земли глубиной до 10 см и погрузить его в воду. Клещ должен всплыть.
Чтобы избавиться от насекомых, аграриям рекомендуют проведение инсектицидных обработок посевов. 
Фото Россельхозцентра

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