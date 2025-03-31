Происшествия

В Волгограде засняли момент наезда иномарки на мать с ребёнком

Происшествия 31.03.2025 09:34
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31.03.2025 09:34


30 марта в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух пешеходов. Как сообщает ИА «Высота 102», у остановки «Улица Хиросимы» иномарка сбила на переходе мать вместе с ребёнком. Момент аварии засняла одна из камер уличного видеонаблюдения.



- В 11:52 водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, напротив дома №58 по ул. Рокоссовского совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, основной удар женщина приняла на себя, благодаря чему ребёнок отделался лишь испугом.

Отметим, по информации правоохранителей, пострадавший потребовалась помощь врачей. Она была доставлена в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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