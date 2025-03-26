В Волгограде идет погрузка техники в «Воинский эшелон»

Около музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде убирают военную технику, которая примет участие в проекте «Воинский эшелон». Как сообщили V102.RU в музее, погрузка ведется с помощью кранов.

- Танк Т-34, 85-мм зенитная пушка, макет бронеавтомобиля БА-64, гаубица М-30, макет танка Т-26 и другие экспонаты из коллекции музея-заповедника отправятся в путь в составе ретропоезда, который проедет по станциям Волгоградского, Астраханского и Саратовского регионов Приволжской железной дороги, - рассказали в музее-панораме.

Историко-патриотический проект «Воинский эшелон» реализуется с 2018 года и уже стал традиционным. В составе ретропоезда, который курсирует по железной дороге, – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны. В составе поезда предусмотрена и сценическая платформа для выступлений.

Проект «Воинский эшелон» реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества и ОАО «РЖД».

Фото Геннадия Гуляева