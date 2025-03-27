Вакансии Волгограда

В Волгограде рабочим специалистам готовы платить до 85 000 рублей – вакансии

Вакансии Волгограда 27.03.2025 09:16 Реклама
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27.03.2025 09:16 Реклама


Завод по производству железобетонных изделий ОАО «Фирма ЖБИ-6» приглашает на работу специалистов сразу по трем специальностям.
Предприятие больше 70 лет специализируются на изготовлении железобетонных, бетонных и металлоизделий и является крупным поставщиком по комплектации промышленных объектов, жилых домов, инженерных сооружений. ЖБИ-6 входит в число старейших, а значит, надежных промплощадок Волгоградского региона.

По отзывам сотрудников, ЖБИ-6 все эти годы обеспечивает хорошие условия труда и достойную оплату. Своим работникам предприятие предоставляет оформление по ТК РФ, социальные гарантии, питание в столовой, спецодежду.
По коллективному договору все сотрудники предприятия получают материальную помощь к отпуску, 13-ую зарплату, премии к праздникам и другие дополнительные выплаты к ежемесячной оплате труда.
На территории предприятия организован бытовой корпус с горячим душем и шкафчиками, а также сауна в осенне-зимний период. На каждом участке расположены зоны для отдыха в обеденный перерыв. Есть свой тренажерный зал и автостоянка около проходной на завод для парковки личных автомобилей. Кроме того, предприятие предоставляет возможность своим новым сотрудникам проживания в общежитии.

Сотрудники ЖБИ-6 могут бесплатно посещать бассейн «Волгоградского энергетического колледжа». Также у предприятия есть собственная база отдыха с комфортным проживанием на берегу Дон около села Паньшино.
На предприятии работает профсоюзная организация, которая регулярно проводит экскурсии, культурные и развлекательные мероприятия для сотрудников и членов их семей. 


Добраться до предприятия можно на электричке до станции «Завод имени Кирова», автобусами «5А» и «55» до остановки «Химзавод», а также на маршрутке «29с» до остановки «Химзавод».
Уточнить подробности по вакансиям и записаться на собеседование можно по телефону отдела кадров: +7 (8442) 26-59-50; ПТО +7 (8442) 45-18-96, e-mail: zhbi-6@mail.ru или в разделе «Вакансии».
Реклама. ОАО «ФИРМА ЖБИ-6», ИНН 3447003416, erid: F7NfYUJCUneRHUrkuMKV

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