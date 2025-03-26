Новое оборудование поступило в приют для бездомных собак МБУ «Северное»











В пункт отлова и содержания бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» поступила новая операционная. Павильон с необходимым оборудованием уже применяется для проведения операций по стерилизации попавших в приют животных. Как рассказала ИА «Высота 102», главный ветеринарный врач муниципального учреждения Гуля Горбунова, новая операционная гораздо просторнее и удобнее для работы ветврачей, чем старый и тесный вагончик. Пополнены и запасы необходимых ветеринарных препаратов, а также инструментов и других средств для операций. В пункт отлова и содержания бездомных животных волгоградского МБУ «Северное» поступила новая операционная. Павильон с необходимым оборудованием уже применяется для проведения операций по стерилизации попавших в приют животных. Как рассказала ИА «Высота 102», главный ветеринарный врач муниципального учреждения Гуля Горбунова, новая операционная гораздо просторнее и удобнее для работы ветврачей, чем старый и тесный вагончик. Пополнены и запасы необходимых ветеринарных препаратов, а также инструментов и других средств для операций.

Одно из главных приобретений учреждения – и новый современный аппарат УЗИ, в котором давно нуждалась ветеринарная служба учреждения. Это позволит ветеринарам эффективнее диагностировать заболевания животных и оказывать им соответствующую помощь. Одно из главных приобретений учреждения – и новый современный аппарат УЗИ, в котором давно нуждалась ветеринарная служба учреждения. Это позволит ветеринарам эффективнее диагностировать заболевания животных и оказывать им соответствующую помощь.





По словам Гуля Андреевны, учреждение закупило также партию стройматериалов для текущего ремонта вольеров. Работы планируется проводить в течение года по мере возникновения необходимости. Решен вопрос до конца года и с кормами для содержащихся здесь животных – в ближайшие дни несколько тонн еды для четвероногих питомцев доставят на базу учреждения. По словам Гуля Андреевны, учреждение закупило также партию стройматериалов для текущего ремонта вольеров. Работы планируется проводить в течение года по мере возникновения необходимости. Решен вопрос до конца года и с кормами для содержащихся здесь животных – в ближайшие дни несколько тонн еды для четвероногих питомцев доставят на базу учреждения.

Между тем, в МБУ «Северное» уже приступили к выполнению муниципального задания по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. В 2025 году необходимые процедуры здесь должны пройти 2,5 тысячи животных. В настоящее время выполнена уже 1/5 часть задания. Между тем, в МБУ «Северное» уже приступили к выполнению муниципального задания по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания. В 2025 году необходимые процедуры здесь должны пройти 2,5 тысячи животных. В настоящее время выполнена уже 1/5 часть задания.





Сотрудники участка отлова и содержания бездомных животных продолжают забирать с улиц города как бездомышей, так и выкинутых владельцами породистых псов. Вновь шумно в так называемой «комнате матери и ребенка» - отдельных вольерах, где содержатся собаки с потомством. Подросших щенков также ожидают операции по стерилизации, чтобы они не могли размножаться в среде обитания. Сотрудники участка отлова и содержания бездомных животных продолжают забирать с улиц города как бездомышей, так и выкинутых владельцами породистых псов. Вновь шумно в так называемой «комнате матери и ребенка» - отдельных вольерах, где содержатся собаки с потомством. Подросших щенков также ожидают операции по стерилизации, чтобы они не могли размножаться в среде обитания.

В то же время в приют продолжают прибывать породистые собаки, которые оказались не нужны своим хозяевам. Недавно, например, на одной из остановок общественного транспорта сотрудники забрали двух шарпеев. Одна из собак находилась уже на сносях. В то же время в приют продолжают прибывать породистые собаки, которые оказались не нужны своим хозяевам. Недавно, например, на одной из остановок общественного транспорта сотрудники забрали двух шарпеев. Одна из собак находилась уже на сносях.





Еще одного охотничьего пса сотрудники приюта выловили в поселке ГЭС. Работники надеются, что ласкового и воспитанного «потеряшку» все-таки хватится его хозяин. Хотя такой «хэппи энд» может и не наступить в очередной истории человеческого предательства. В приют уже попадали собаки, от которых отказывались владельцы. Одного из таких псов, дворнягу Степку, хозяева выгнали из дома, когда поняли, что вместо щенка хаски им подсунули беспородную собаку. От бойцовских пород хозяева зачастую отказываются после проявления агрессии со стороны питомцев. Причем такие ситуации, рассказывают сотрудники приюта, возникают в основном по вине людей, которые не занимаются воспитанием собак. Еще одного охотничьего пса сотрудники приюта выловили в поселке ГЭС. Работники надеются, что ласкового и воспитанного «потеряшку» все-таки хватится его хозяин. Хотя такой «хэппи энд» может и не наступить в очередной истории человеческого предательства. В приют уже попадали собаки, от которых отказывались владельцы. Одного из таких псов, дворнягу Степку, хозяева выгнали из дома, когда поняли, что вместо щенка хаски им подсунули беспородную собаку. От бойцовских пород хозяева зачастую отказываются после проявления агрессии со стороны питомцев. Причем такие ситуации, рассказывают сотрудники приюта, возникают в основном по вине людей, которые не занимаются воспитанием собак.





Так, некоторое время назад в приют попал серьезный пес породы Кане-Корсо, с которым не справился прежний владелец. Еще в приюте со сложным питомцем стал заниматься кинолог, а потом заботу о поиске новой семьи для питомца взяли на себя волонтеры приюта «Лисена». И поиски увенчались успехом! Сегодня у Гросса – новый дом. А его хозяин недавно прислал волонтерам видео, где пес демонстрирует чудеса послушности и успешной дрессировки. Так, некоторое время назад в приют попал серьезный пес породы Кане-Корсо, с которым не справился прежний владелец. Еще в приюте со сложным питомцем стал заниматься кинолог, а потом заботу о поиске новой семьи для питомца взяли на себя волонтеры приюта «Лисена». И поиски увенчались успехом! Сегодня у Гросса – новый дом. А его хозяин недавно прислал волонтерам видео, где пес демонстрирует чудеса послушности и успешной дрессировки.





Сотрудники участка отлова и содержания животных, радуясь таким счастливым историям, верят, что и у других обитателей приюта есть шансы найти своих хозяев. В МБУ «Северное» готовы помочь в этом волгоградцам, не боящихся взять на себя ответственность перед братьями нашими меньшими. Сотрудники участка отлова и содержания животных, радуясь таким счастливым историям, верят, что и у других обитателей приюта есть шансы найти своих хозяев. В МБУ «Северное» готовы помочь в этом волгоградцам, не боящихся взять на себя ответ