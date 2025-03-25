Общество

Путин отметил званиями и наградами группу волгоградцев

Общество 25.03.2025 22:09
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25.03.2025 22:09


Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин отметил заслуги в различных сферах шести жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, опубликованы два Указа главы государства «О награждении государственными наградами Российской Федерации», где есть и жители нашего региона.

Так, звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главному врачу ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр» Виталию Иваненко.

Генеральный директор ООО «Волгабас Волжский» Анатолий Бакулин отмечен орденом Дружбы «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Сразу трое жителей региона награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это фрезеровщик АО «Производственный комплекс «Ахтуба» Виктор Кузьминов и токарь этого же предприятия Лев Сазонов, а также заместитель начальника железнодорожной станции Петров Вал Валентина Селюченко.

Еще одной медали «За труды в культуре и искусстве» удостоен артист ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр» Виталий Мелешников. 

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