Перевели детей без проблем: из-за ремонта на севере Волгограда закрыли детсад

В Тракторозаводском районе Волгограда детский сад №205 закрыли на ремонт. Всех воспитанников перевели в ближайшие дошкольные образовательные учреждения, сообщила сегодня, 25 марта, мэрия.

Детский сад расположен на улице Жолудева напротив районного Дворца культуры. Здание было построено в 1963 году и давно требовало капитальное ремонта. Это дошкольное учреждение посещали 143 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.

- До завершения работ по капитальному ремонту воспитанники переведены в шесть других дошкольных образовательных учреждений этого же района. Основная часть детей распределена в один из корпусов детского сада № 358, расположенный по адресу ул. Дегтярева, 29, полностью свободный в этом году в связи с малым набором детей. Данное здание находится в шаговой доступности от детского сада № 205, - сообщили в администрации города.

Здесь отмечают, что варианты перевода детей на время капремонта обсуждались с их родителями на встречах. Педагоги трудоустроены в другие дошкольные образовательные учреждения Тракторозаводского района.

После завершения капремонта детский сад вновь примет дошколят в качестве одного из корпусов детского сада № 276.

В мэрии сообщили, что также в рамках конкурсных процедур определен разработчик проектно-сметной документации для капитального ремонта детского сада №195 в Тракторозаводском районе и подрядная организация, которая восстановит здание детского сада №367 в Краснооктябрьском районе.