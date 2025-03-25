Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и тумане

Общество 25.03.2025 14:54
0
25.03.2025 14:54


26 марта в Волгоградской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр вводит на территории региона жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и ухудшения видимости в отдельных районах.

Разгул стихии придётся на утро 26 марта. С 6:00 ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Сойти на нет порывы должны лишь к вечеру. Однако передышка будет недолгой. Практически одновременно специалисты прогнозируют начало второй волны непогоды. С 18:00 26 марта в отдельных районах области метеорологи прогнозируют туманы. Вероятность ухудшения видимости сохранится вплоть до 7:00 27 марта.

Отметим, согласно расчётам Волгоградского ЦГМС, 26 и 27 марта ожидаются ночные заморозки с понижением температуры воздуха до отметок -1..0ºС. При этом дневные температуры сохранят тенденцию к увеличению. В среду воздух прогреется сначала до 13ºС, а в четверг до +16ºC.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.03.2025 17:02
Общество 25.03.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 16:25
Общество 25.03.2025 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 15:02
Общество 25.03.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 13:34
Общество 25.03.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 13:31
Общество 25.03.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 13:07
Общество 25.03.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 12:35
Общество 25.03.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.03.2025 12:01
Общество 25.03.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 11:34
Общество 25.03.2025 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 11:16
Общество 25.03.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 11:00
Общество 25.03.2025 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 10:12
Общество 25.03.2025 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 09:51
Общество 25.03.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 09:09
Общество 25.03.2025 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2025 08:15
Общество 25.03.2025 08:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
В Волгограде убийце-душителю 81-летней матери дали 10 лет колонииСмотреть фотографии
17:02
Две бесплатные электрички запустят в день матча «Ротора» с «Родиной»Смотреть фотографии
16:42
Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и областиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:25
Смелее! Реставратора «без комплексов» вновь ищут для администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
В Котово на профилактику отключили новый участок трубопровода за 632 млн рублейСмотреть фотографии
15:33
Волгоградец отделался уголовным штрафом за попытку кражи из поезда 280 кг металлаСмотреть фотографии
15:22
Продолжается продажа билетов на гандбольный турнир «Кубок Победы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:02
Ветеранам в Волгоградской области к 9 мая выплатят по 80 тыс. рублейСмотреть фотографии
14:54
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и туманеСмотреть фотографии
14:01
Позорную свалку в Гумраке начали убирать в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
В Волгограде 100-летний юбилей отметила ветеран Лидия ПетроваСмотреть фотографии
13:31
«Золотой баянист России» из Волгограда Игорь Букаев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:29
Волгоградец из мести сжег дотла машину обидчикаСмотреть фотографии
13:07
С 30 марта в Волгоградской области изменится расписание двух пригородных поездовСмотреть фотографии
12:31
Полиция отреагировала на видео с «похищением» женщины под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Гладильщик и копщик могил вошли в тройку необычных вакансий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:34
Подозрительные семена огурца, томата и перца обнаружены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:21
РПН назвал волгоградцам признаки осложнений после гриппаСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам с 1 апреля на 14,75% увеличат социальные пенсииСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде за миллион заменят систему электроснабжения двух восстановленных фонтановСмотреть фотографии
10:48
Волгоградец умер в больнице после наезда автобусаСмотреть фотографии
10:12
Волгоградское УФАС помогло пациенту приобрести препарат за 1,6 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Электросирены завоют 28 марта на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде подросток на квадроцикле сбил ребенка на самокатеСмотреть фотографии
09:09
Брошены миллионы: грандиозный марафет устраивают власти в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцы обсуждают странные зигзаги в небеСмотреть фотографии
07:33
В центре Волгограда за неделю побелят 2278 деревьевСмотреть фотографии
06:28
В Волгоградской области третий месяц разыскивают бывшего полицейскогоСмотреть фотографии
21:39
Старый фонтан в центре Волгограда реанимируют за 6,8 млнСмотреть фотографии
21:20
Соцфонд обязали вернуть волгоградцу 3,3 млн рублей за утонувший в Волге протезСмотреть фотографии
 