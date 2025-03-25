Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре и тумане





26 марта в Волгоградской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102», Гидрометцентр вводит на территории региона жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и ухудшения видимости в отдельных районах.

Разгул стихии придётся на утро 26 марта. С 6:00 ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Сойти на нет порывы должны лишь к вечеру. Однако передышка будет недолгой. Практически одновременно специалисты прогнозируют начало второй волны непогоды. С 18:00 26 марта в отдельных районах области метеорологи прогнозируют туманы. Вероятность ухудшения видимости сохранится вплоть до 7:00 27 марта.

Отметим, согласно расчётам Волгоградского ЦГМС, 26 и 27 марта ожидаются ночные заморозки с понижением температуры воздуха до отметок -1..0ºС. При этом дневные температуры сохранят тенденцию к увеличению. В среду воздух прогреется сначала до 13ºС, а в четверг до +16ºC.