В Волгоградской области третий месяц разыскивают бывшего полицейского

В Волгоградской области третий месяц идут поиски пропавшего жителя хутора Чуносовский Кумылженского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отделение МВД России по Кумылженскому району, 55-летний Федор Савин ушел из дома еще 16 января и до настоящего времени о нем ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170-175 см, худощавого телосложения, переломанный нос, носит бороду, волосы: короткие, темного цвета с проступающей сединой. Был одет в камуфляжную куртку, шапку темного цвета и темного цвета брюки. Особые приметы: на кисти правой руки имеется татуировка в виде буквы «Ф».
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону 102.
Напомним,
как ранее сообщало ИА «Высота 102», пропавший мужчина когда-то работал в органах внутренних дел. В хуторе он жил с престарелым отцом.
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