Старый фонтан в центре Волгограда реанимируют за 6,8 млн

Общество 24.03.2025 21:39
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24.03.2025 21:39
В Волгограде займутся ремонтом одного из самых старых фонтанов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на реконструкцию сооружения в сквере Симбирцева, расположенным напротив библиотеки имени Горького, выделено 6,8 миллиона рублей.Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены в течение месяца после заключения контракта.
Напомним, фонтан в сквере Симбирцева последний раз ремонтировался в 2022 году. Тогда жителей неприятно удивил ядовито-сине-красный цвет, в который покрасили части сооружения. Однако через некоторое время фонтан снова перестал работать.
Фото V102.RU (архив)
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