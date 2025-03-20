Памятник воинам-якутянам установят на Мамаевом кургане

На Мамаевом кургане в Волгограде увековечат память воинов–якутян, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Как рассказали 20 марта ИА «Высота 102» в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, на Главной высоте России будет установлена одна из четырех мемориальных композиций в рамках проекта «Бастионы Памяти».

Мемориалы воинам-якутянам в Год защитника Отечества также появятся в Калужской, Смоленской и Новгородской областях.

– Мы сделаем мемориалы, достойные наших предков, тех, кто ценой своей жизни защитил и страну, и весь мир от фашизма. И это особенно важно сейчас, когда наши ребята с оружием в руках вновь борются с фашистами. Нить памяти, которая тянется через нашу историю, никогда не прервется, – приводят цитату главы Якутии Айсена Николаева в пресс-центре.

На Мамаевом кургане в Волгограде будет установлен памятный знак участникам Сталинградской битвы из Якутии. Имена бойцов были установлены в ходе масштабной поисковой работы.

– Эскиз памятного знака создал участник республиканского проекта «Сохраним памятники» архитектор Андрей Ядрихинский. Это гранитная плита с национальными элементами и надписью: «Защитникам Сталинграда от благодарной Якутии», – уточнили представители Республики ИА «Высота 102».

Постоянный представитель Якутии при Президенте Российской Федерации Андрей Федотов отметил, что «Бастионы Памяти» – это личная история для каждого якутянина.

– Это история, которая касается каждой семьи. Для каждого она глубоко личная. Это первое, о чем мы должны помнить, реализуя такой масштабный проект. Историческая память не должна гаснуть – со временем она должна только крепнуть, – подчеркнул Федотов.

Отмечается, что средства на изготовление памятного знака, который займет место на Мамаевом кургане в Волгограде, собрали простые якутяне. В сборе средств приняли активное участие и потомки воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.