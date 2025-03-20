Общество

Проторенной дорогой? В Волгограде начнут автоматически штрафовать за парковку на газоне

Общество 20.03.2025 12:30
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20.03.2025 12:30


19 марта Волгоградская городская дума приняла поправки в положение о департаменте городского хозяйства. Как сообщает ИА «Высота 102», новая редакция документа позволяет чиновникам мэрии автоматизировать наказание автолюбителей, паркующихся на территории зелёных зон.

Решением депутатов один из пунктов, определяющий полномочия структурного подразделения администрации, расширен формулировкой об организации «деятельности по выявлению административных правонарушений, связанных с проездом и стоянкой транспортных средств на озелененных территориях, с применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме».

Как пояснили редакции в пресс-службе Волгоградской городской думы, привлекать к ответственности нарушителей, бросающих транспортные средства в запрещённых местах, в мэрии могли и раньше. Однако для этого создавались специальные административные комиссии, которые организовывали рейды, протоколировали каждый случай и затем выносили решение о наказании. В обновлённой редакции департамент сможет автоматизировать этот процесс.

- Штрафные санкции будут применяться автоматически, с помощью специальных комплексов фото- и видеофиксации. По сути, будет использован тот программно-технический задел, который создан для обслуживания платных парковок. Те же самые автомобили, которые объезжают сейчас улицы в центре Волгограда, фиксируя автомобили на платных парковках, будут делать то же самое и по отношению к машинам, брошенным на зелёных зонах, - уточнили в гордуме.

Любителям бросать авто где попало теперь придётся раскошелиться. Наказывать владельцев оставленных в неположенных местах машин будут согласно региональному кодексу об административных правонарушениях, который предусматривает штрафы: от 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 15 тыс. рублей до 20 тыс. рублей для должностных и от 35 тыс. рублей до 40 тыс. рублей для юридических.


Ранее борьбу с автомобилями, припаркованными на газонах, объявили в Волжском. Здесь в конце прошлого года также была автоматизирована фиксация такого рода нарушений. Для этого местные власти приобрели специальное оборудование с креплением на крышу легкового автомобиля.

Отметим, в Волгограде новые правила вступят в силу с момента их официального опубликования. Документ может быть размещён в официальном печатном органе городской администрации уже на предстоящих выходных, 22 марта.

Фото: Геннадий Гуляев

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