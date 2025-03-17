В Волгограде подожгли камыш у гипермаркета «Лента» и заправки «Лукойл»





В Волгограде на границе Советского и Ворошиловского районов вспыхнула балка р. Ельшанка. Как сообщает ИА «Высота 102», огонь вот уже около часа бушует у проезжей части Университетского проспекта и вплотную подобрался к гипермаркету «Лента».







- Горит камыш. Что происходит – непонятно. Кто-то говорит, что идёт контролируемый отжиг. Но официальной информации никакой нет, да и огонь как-то близко подобрался. Здесь же частные дома рядом, заправка и гаражи. Вряд ли бы стали так рисковать. Если что – полыхнуть может мама не горюй. Мало никому не покажется, - рассказали журналистам очевидцы происходящего.





В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили, что в балке проводится контролируемый отжиг, и подчеркнули, что опасности для коммерческой и частной инфраструктуры нет. Огонь находится под контролем.

Фото и видео: Дмитрий Бессонов, Волгоград / t.me