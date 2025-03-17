Гипермаркет Selgros с кулинарной студией закрылись в Волгограде

Общество 17.03.2025 08:12
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17.03.2025 08:12
В Волгограде сотрудники кулинарной студии гипермаркета Selgros попрощались с покупателями и поклонниками немецкой кухни. Как сообщает ИА «Высота 102», в своем телеграм-канале работники студии сообщили неприятную новость.
- Мы закрыли магазин и вскоре все покинем его. Просим пока не отписываться от нашей группы. В ней мы расскажем о дальнейшей судьбе магазина и наших сотрудников, - написали теперь уже бывшие работники гипермаркета.
Напомним, ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов в России Selgros сменила собственников. Покупателям было объявлено, что в развитии сети ожидается новый этап. После этого сообщения полки в волгоградском магазине стали стремительно пустеть. При этом кулинарная студия продолжала работать до последнего. В частности, здесь готовили блюда на Масленицу.
Однако официально представители компании Selgros в России не прокомментировали закрытие волгоградского гипермаркета.
Фото V102.RU
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