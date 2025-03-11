Под Волгоградом отремонтируют дорогу к хутору Реченский за 239 млн рублей





В Алексеевском районе Волгоградской области отремонтируют дорогу «Реченский — Трехложинский — Скулябинский». Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти объявили о поиске подрядной организации, готовой обновить 7-километровый участок асфальта.

Согласно проектно-сметной документации, работы охватят проезжую часть в границах хуторов Реченский и Трехложинский. Здесь должен быть отфрезерован старый асфальт, отсыпаны щебнем выбоины, уложено новое двухслойное покрытие, установлены сигнальные столбики, знаки и нанесена разметка.

Также ремонту подлежат и водопропускные трубы.

Организации, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит обеспечить гарантийное обслуживание дороги в течение 6 лет. На эти цели из бюджета выделено 239 млн рублей.

Конкурсные процедуры должны завершиться во второй декаде марта. На обновление проезжай властями отведено более двух лет.

Отметим, общая протяжённость дороги 18Н-2 «Реченский — Трехложинский — Скулябинский» составляет 18,7 километра. Проект обновления данного участка специалисты разработали ещё три года назад.