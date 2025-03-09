В Роскачестве напомнили дачникам об уплате нового налога





В России с 1 марта владельцы дач обязаны оплатить налог на некоторые капитальные сооружения, расположенные на своих дачных участках. Как сообщает V102.RU, специалисты Роскачества еще раз напомнили, какие строения подпадают под налог.

- С 1 марта налогом облагаются здания на участке, которые имеют капитальный фундамент. Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон. Строго говоря, это база, которая связывает здание с почвой, фундамент часто оказывается «утоплен» в грунт. То есть все строения, которые не являются легкими и разборными, подпадают под эту новую правовую норму, - пояснили в ведомстве.

Также в Роскачестве напомнили, что данные объекты должны быть зарегистрированы в Росреестре. Отсутствие регистрации не освобождает владельцев от налога. Регистрацию можно осуществить по упрощенной схеме и без штрафов, даже если здание возведено с нарушением норм.

Налогом не облагаются постройки, которые не имеют фундамент: навесы, бытовки, теплицы, уличные туалеты и даже небольшие сараи.

- Собственник участка для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства может выбрать одну хозяйственную постройку площадью до 50 квадратных метров и освободить ее от налога. Таким образом, самый крупный объект (из тех, что подходят по критериям) может оставаться бесплатным для владельцев, - пояснили специалисты.