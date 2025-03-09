Волгоградцев предупредили об опасном для смартфонов вирусе EvilLoader





Россиян предупредили об опасном для смартфоне вирусе EvilLoader, который распространяется через Telegram. Как сообщили в Киберполиции России, данный тип вируса опасен для владельцев Android.

EvilLoader маскируется под файл с видео, позволяя вредоносному приложению автоматически загружаться под видом медиаконтента. Когда пользователь пытается воспроизвести одно из этих специально созданных «видео», Telegram предлагает ему открыть файл во внешнем приложении.

Уязвимы владельцы смартфонов, у которых скачано приложение Telegram версии 11.7.4.