Общество

В Волгограде рабочая неделя начнётся с магнитной бури

Общество 08.03.2025 11:31
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08.03.2025 11:31


Учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН уточнили прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие три дня. Как сообщает ИА «Высота 102», в понедельник, 10 марта, до магнитосферы Земли может добраться солнечное вещество, выброшенное во время недавней вспышки. В результате россиянам предстоит пережить 5-балльный геомагнитный шторм.

Ненастье настигнет нашу планету с вероятностью 66%. Ухудшаться обстановка начнётся в ночь с 9 на 10 марта. Спокойный геомагнитный фон к утру достигнет отметки слабой магнитной бури.

Продлится разгул солнечной активности в течение нескольких часов, а ближе к полудню обстановка вновь успокоится, вернувшись в «зелёную зону».

По признанию специалистов, прогноз геомагнитной активности осложнён особенностью перемещения в космосе солнечных масс, из-за чего их точную траекторию движения сложно предугадать. Поэтому специалисты регулярно уточняют расчёты в соответствии с новыми данными, получаемыми от спутников.

Отметим, в случае если 5-балльная магнитная буря всё же ударит по Земле, она практически не окажет влияния на навигационные и коммуникационные системы, однако всё же может ощущаться метеозависимыми людьми.

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