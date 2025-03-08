В Волгограде рабочая неделя начнётся с магнитной бури





Учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН уточнили прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие три дня. Как сообщает ИА «Высота 102», в понедельник, 10 марта, до магнитосферы Земли может добраться солнечное вещество, выброшенное во время недавней вспышки. В результате россиянам предстоит пережить 5-балльный геомагнитный шторм.

Ненастье настигнет нашу планету с вероятностью 66%. Ухудшаться обстановка начнётся в ночь с 9 на 10 марта. Спокойный геомагнитный фон к утру достигнет отметки слабой магнитной бури.

Продлится разгул солнечной активности в течение нескольких часов, а ближе к полудню обстановка вновь успокоится, вернувшись в «зелёную зону».

По признанию специалистов, прогноз геомагнитной активности осложнён особенностью перемещения в космосе солнечных масс, из-за чего их точную траекторию движения сложно предугадать. Поэтому специалисты регулярно уточняют расчёты в соответствии с новыми данными, получаемыми от спутников.

Отметим, в случае если 5-балльная магнитная буря всё же ударит по Земле, она практически не окажет влияния на навигационные и коммуникационные системы, однако всё же может ощущаться метеозависимыми людьми.