В ЦПКиО Волгограда стартовал сезон экстремальных равзлечений





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограда стартовал сезон экстремальных развлечений. По информации пресс-службы парка, 7 марта здесь возобновили работу аттракционы «Седьмое небо» и «Большой маятник». В ближайшее время обещают запустить аттракцион «Мельница».

– Перед открытием специалисты парка проверили состояние металлоконструкций после зимы, отрегулировали и наладили все необходимые внутренние и внешние механизмы, а также шкафы управления аттракционами, – уточняют в ЦПКиО. – Особое внимание специалисты уделили проверке целостности посадочных модулей и ремней безопасности.

В этом году в парке к существующим экстрим-аттракционам добавятся «Башня свободного падения» и «Русские горки». Подготовка к монтажу последнего объекта уже ведется подрядной организацией.

Напомним, что каток и снежные горки закрылись в ЦПКиО накануне, 6 марта. В связи со стремительным потеплением летние развлечения смогли запустить уже на следующий день.

Фото: ЦПКиО