



Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 36-летнему местному жителю за вымогательство и принуждение свидетеля к даче ложных показаний. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.

Установлено, что в июле 2023 года подсудимый встретил приятеля и под предлогом вымышленного конфликта с их общим знакомым начал вымогать у него 70 тысяч рублей. Однако мужчина сообщил, что таких денег у него нет.

Получив отказ, подсудимый несколько раз ударил приятеля кулаком в нижнюю челюсть. Избитый мужчина согласился передать деньги. Добравшись до дома, он вызвал медиков, которые диагностировали у него перелом.

- В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый не только вымогал деньги у потерпевшего, но также, высказав угрозы причинения здоровью своего товарища, принуждал его дать ложные показания об обстоятельствах расследуемого уголовного дела, которые бы исключали причастность подсудимого к инкриминируемому ему деянию, - уточнили в пресс-службе суда.

Свою вину обвиняемый признал лишь частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.