В Волгограде объявили о закрытии катка и горок в ЦПКиО





6 марта в ЦПКиО Волгограда на фоне резкого потепления закрылся каток. Как сообщает ИА «Высота 102», самая большая в городе ледовая площадка прекратила свою работу до нового зимнего сезона. В ближайшее время на её месте специалисты оборудуют зону для пляжного отдыха.

- На объекте стартует подготовка к купальному сезону и переоборудованию катка в детский бассейн с шезлонгами, теневыми навесами и спрей-зоной. Для комфорта отдыхающих на зеленых зонах по периметру бассейна будут высажены новые крупномерные деревья лиственных пород лжеакации Тортулоза, которые создадут дополнительную тень. В теплый сезон здесь продолжит функционировать парковое кафе с летней верандой, где посетители смогут приобрести еду и напитки, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

Отметим, несмотря на капризы погоды, за несколько зимних месяцев каток посетили 80 тыс. волгоградцев. Вместе с ледовой площадкой до следующего сезона закрылись и снежные горки.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»