Выдачу материнского капитала продлили в Волгоградской области





В Волгоградской области региональное отделение СФР продолжит реализацию программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ОСФР, с 1 февраля 2025 года маткапитал составляет 690 266,95 рублей на первого ребенка и 912 162,09 рубля для семей, в которых родился или усыновлен второй, третий ребенок или последующие дети при условии, что эти семьи ранее не получали сертификат.

– Если волгоградские родители ранее использовали сертификат, то при появлении второго ребенка родители получают доплату в размере 221 895,14 рублей, – уточняют в волгоградском отделении СФР. –Материнский капитал можно направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью и на накопительную пенсию владельца сертификата.

Семьи могут использовать маткапитал одновременно на разные цели. Например, на ежемесячную выплату и улучшение жилищных условий. Единственное условие – объем средств для распоряжения не должен превышать их остаток.

Напомним, что отделение Фонда выплачивает волгоградцам неиспользованный остаток материнского капитала, не превышающий 10 000 рублей, в виде единовременной выплаты.