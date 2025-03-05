«Добро возвращается»: волгоградка поделилась секретами «неженской» профессии





В преддверии Международного женского дня ИА «Высота 102» поговорило с волгоградкой, рассказавшей о своей профессии, о работе в мужском коллективе и волонтерстве. Своими секретами поделилась аппаратчик Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ Юлия Пасько, которой удается совмещать работу, семью и активную общественную деятельность.

— Юлия, расскажите, как вы пришли работать на завод?

— У меня все получилось довольно просто. Я никогда не работала на заводе, но однажды подруга предложила попробовать, и я согласилась. И вот уже почти семь лет я тружусь аппаратчиком в производстве солей.

— Вы работаете в мужском коллективе. Насколько это комфортно для вас?

— Да, вообще, отлично. Коллеги меня поддерживают и всегда помогают, если нужно. Они даже шутят, называют меня «командиршей». Я им отвечаю: «Правильно, я одна, а вас много!». У нас на флотации очень дружный коллектив. Мы стараемся участвовать во всех мероприятиях, поддерживаем друг друга. А еще они меня угощают конфетами и пирогами — это очень приятно.

— Что самое сложное в вашей работе?

— Физическая нагрузка. Но у меня есть помощники, и, если нужно что-то тяжелое поднять или принести, они всегда готовы помочь.

— Что вам больше всего нравится в вашей работе?

— Я работаю на участке производства солей фтористой кислоты и газоочистки, и моя работа связана с защитой окружающей среды. Я чувствую, что вношу вклад в заботу о природе и людях. Иногда думаю, что, наверное, мой путь — это помощь в разных форматах.

— Когда вы начали заниматься волонтерством, как изменилась ваша жизнь?

— Три года назад меня пригласили поучаствовать в предновогодних акциях. Мне так понравилось, что я решила продолжать. Когда видишь, как твоя помощь приносит радость людям, это вдохновляет. Первый раз мы ездили в Дубовскую школу-интернат с ребятами. Я такой человек: если начинаю что-то, то не бросаю. Мне нравится помогать. Как говорит мой муж: «Плюс один к карме». Я верю, что все, что мы делаем, всегда возвращается к нам. Плюс, я познакомилась со множеством интересных людей. У нас работают настоящие личности! Меня стали приглашать в разные проекты, и жизнь стала еще более насыщенной и разнообразной.

— В чем, по вашему мнению, секрет женского счастья?

— Для меня — это семья. Но я считаю, что нельзя зацикливаться только на ней. В жизни должно быть много интересов, тогда и с близкими будет о чем поговорить и что обсудить. Это помогает сохранить взаимопонимание. Например, моему сыну Диме 10 лет. Он учится в школе, ходит на дзюдо, любит рисовать и лепить. Мечтает стать поваром и уже придумал концепцию своего ресторана: какие блюда будет готовить, их названия. А еще он активно участвует в волонтерских акциях — практически на всех мероприятиях бывает с нами. Дочка Аня — творческий человек. Она пишет музыку, хотя у нее нет музыкального образования, и создает украшения. Мечтает поступить на режиссерское отделение.

— Что бы вы пожелали коллегам-женщинам на Международный женский день?

— Всем женщинам я желаю, конечно, личного счастья. Пусть в жизни каждой женщины будет место для радости, вдохновения и добрых дел.



