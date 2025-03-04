Волгоградского коммерсанта уличили в изготовлении опасного фастфуда





Сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области обнаружили нарушения при изготовлении фастфуда. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке волгоградского предпринимателя в городе Камышине.

Установлено, что у коммерсанта отсутствуют входящие электронные ветеринарные сопроводительные документы на сырье, в связи с чем нарушается прослеживаемость готовой продукции.

По данному факту предпринимателю вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.