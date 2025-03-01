Общество

Андрей Бочаров дошел до Дома Павлова в Волгограде и сделал заявление

Общество 01.03.2025 15:04
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01.03.2025 15:04


Сегодня, 1 марта, губернатор Андрей Бочаров в компании мэра Владимира Марченко прошел по верхней террасе набережной Волгограда, где проводятся работы по благоустройству. Как сообщили V102.RU в обладмине, глава региона озвучил сроки окончания работ, заявив, что они будут завершены в 2026 году.


Речь идет о верхней террасе набережной, соединяющей центральную часть с улицей 7-й Гвардейской и территории от Первой продольной до Дома Павлова.


Андрей Бочаров, как поясняется, осмотрел территорию возле памятника Рокоссовскому, прошел по верхней террасе набережной до музея-панорамы «Сталинградская битва», возле которого расположен легендарный Дом Павлова. В этой части парковой зоны обновлены тротуары и парковая мебель, созданы новые комфортные зон отдыха. Здесь уложили поливочный водопровод, чтобы с наступлением тепла украсить территорию газоном, цветниками, кустарниками и деревьями.


- Те задачи, которые мы ставили перед собой по благоустройству верхней террасы набережной, — в этом году они будут выполнены. И она уже в полном объеме будет встречать гостей и жителей Волгограда. Еще один очень важный вопрос — это, конечно, подготовиться к следующему этапу: соединению центральной набережной им. 62-й Армии с новой построенной набережной. Речь идет об участке протяженностью около одного километра. Рассчитываем, что в течение этого года мы подготовимся к нему, а в следующем — уже перейдем к работам. Таким образом, чтобы в течение этого и следующего года мы полностью все завершили, — подчеркнул Андрей Бочаров.

По его словам, в дальнейших планах — благоустройство территории до Дома Павлова.

Фото: администрации Волгоградской области

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