В Волгограде обновят самые уязвимые места 29 котельных





В Волгограде на 29 котельных сразу после завершения отопительного сезона стартовала модернизация котлов. Как рассказали в «Концессиях теплоснабжения», основная задача специалистов – привести в порядок трубную систему.

– В котле самыми уязвимыми являются экранные трубы и конвективный пучок. Когда котел работает, на трубе конденсируются уходящие газы. Этот конденсат представляет из себя слабый раствор кислоты. Она попадает на котел, разъедая постепенно трубы, – объяснил заместитель главного инженера по эксплуатации «Концессий теплоснабжения» Дмитрий Дунаев.

По его словам, на некоторых котельных в Волгограде этим летом котлы обновят полностью – например, на котельной ВИЗ в Тракторозаводском районе. Здесь от старого котла останется только барабан, другие детали и компоненты будут после ремонта новыми.





– Капитальный ремонт котлов улучшит их технические характеристики и производительность, позволит снизить вероятность возникновения нештатных ситуаций в отопительный сезон. А, значит, улучшится и качество поставляемого абонентам ресурса, – уточняют в ресурсоснабжающей организации.

Завершить ремонт котлов должен до конца сентября. Перед стартом нового отопительного сезона обновленное оборудование проверят специалисты Ростехнадзора.

Напомним, что масштабная модернизация котлов стартовала на котельных «Концессий теплоснабжения» в 2024 году с ремонта 17 котельных агрегатов. В 2025-м отремонтируют почти в двое больше.

Фото: Концессии теплоснабжения