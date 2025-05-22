Еще один ребенок пострадал в ДТП с мопедом под Волгоградом





В Котовском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний подросток. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, юноша на мопеде врезался в линию электропередач.

По предварительной информации, напротив дома №26 по улице Школьная в селе Коростино подросток не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего столкнулся с ЛЭП. С места происшествия он был госпитализирован с травмами в больницу.

– По факту ДТП организовано проведение проверки, в ходе которой правовая оценка также будет дана действиям родителей несовершеннолетнего водителя мопеда, допустивших его бесконтрольное нахождение на проезжей части и управление транспортным средством, – добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области