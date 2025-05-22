Общество

В Волгограде откопали надгробную плиту с могилы поселенца Сарепты

Общество 22.05.2025 11:08
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22.05.2025 11:08


В Красноармейском районе Волгограда при строительных работах обнаружили надгробную плиту в районе проспекта имени Героев Сталинграда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Старая Сарепта», при изучении находки оказалось, что каменная плита стояла на могиле немецкого хориста Иоганна Христиана Кайля, проживавшего в Братской общине Сарепты в начале 19 века.

Специалисты музея смогли определить местоположение памятника благодаря его уникальному исполнению – по религиозным традициям общества камень был выполнен из серого известняка серого цвета, плоской формы и с закругленным верхом. В ширину плита составляет 37 сантиметров, а ее длина – 52 сантиметра. Раньше на месте находки проходила дорога от кирхи до берега реки Сарпы, где располагалось старое кладбище и парк «Сад созерцания общины». 

- Из копий метрических книг Братской общины Сарепты 1765-1892 годов сотрудникам пока удалось выяснить, что типовая горизонтальная надгробная плита под №807 была установлена на могиле члена хора вдовцов Иоганна Христиана Кайля (Keil), умершего 19 апреля 1853 года в возрасте 83 лет. Иоганн Христиан Кайль родился 13 декабря 1769 года в поволжской колонии Олешна/Диттель Камышинского уезда, - рассказывают сотрудники музея. 


Также им удалось найти акварельный портрет Кайля неизвестного художника. По историческим данным, во второй половине XVIII – XIX веков иностранные поселенцы из многих поволжских колоний ежегодно приезжали в Сарепту на сезонные сельскохозяйственные работы, а также для работы в ремесленных мастерских и фабриках. Однако немногие из иностранцев в конечном итоге обосновывались на землях Сарепты из-за строгого порядка и устава Братской общины. 

- В Сарепту Иоганн Христиан Кайль приехал около 1787 года для работы по найму. В 1794 году после испытания был принят в общину, в хор холостых братьев. Известно, что в 1803 году он трудился мясником в бойне и колбасной мастерской. В 1805 году он вступил в брак и обвенчался в кирхе с незамужней сестрой Евой Елизаветой Симон. Она тоже родилась в Олешне, в 1778 году, а в 1794 совсем юной приехала в Сарепту, - поясняют специалисты. 

Жена Кайля обучалась рукоделию и умению ведения домашнего хозяйства. После обучения она работала в мастерских и в подсобных хозяйствах хора. У пары родилось 6 дочерей и четыре сына, один из которых умер в младенчестве. Чтобы прокормить детей, супруги завели крупный рогатый скот, посадили небольшой сад, а также выращивали в своем огороде у дома картофель, бобовые, овощи и зелень. Семья также имела свою собственную бахчу на Ергенинской возвышенности. 

- В 1839 году Ева Елизавета умерла. Иоганн Христиан, передав участок с домом (по соседству с кондитерской М. Ничманна) и земельный надел сыну Вениамину, перешел в хор вдовцов и стал жить в доме холостых братьев на Церковной площади. Вениамин после окончания училища обучался ремеслу ткача сарпинки в мастерской хора неженатых братьев, а в 1846 году женился на Софии Фридерике Карк. У них родилось 8 детей, внуков Иоганна Христиана и Евы Елизаветы, но, к сожалению, не все выжили, - поведали историю поселенцев Сарепты в музее. 

Известно, что в 1941 году из поселка Красноармейск в конечном итоге было выселено несколько семей Кейль и Кайль. Поэтому история семьи еще ждет длительного изучения исследователей. 

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Старая Сарепта» / vk.com

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