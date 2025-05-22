В Урюпинске похоронят погибшего на СВО 58-летнего Николая Королева

Общество 22.05.2025 09:15
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22.05.2025 09:15
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО земляком – Николаем Королевым. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, он учился в Михайловской средней школе Урюпинского района. Прошёл срочную службу в армии в пограничных войсках на иранской границе.
В 2024 году заключил контракт и ушел на СВО. Погиб при выполнении боевого задания в населенном пункте Озеряновка на территории ДНР. Николаю Королеву было 58 лет. У него остались жена, дети и внуки.
Похоронят бойца завтра, 23 мая, а траурная церемония состоится в сквере Павших борцов.
Фото администрации Урюпинска t.me
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