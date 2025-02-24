«За ленточкой» служил командиром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб 24 августа 2024 года. Похоронили героя на гражданском кладбище станицы Глазуновской.
45-летний житель станицы Кумылженская Роман Потапов служил по контракту. Погиб 9 января 2025 года. Свое последнее пристанище Роман нашел на кладбище родной станицы.
- Светлая память защитникам Отечества, солдатам и воинам, не посрамившим память предков и с честью выполнившим свой гражданский и воинский долг перед Родиной, - написал Валерий Денисов на своей страничке.