В Волгограде отдадут под застройку зарезервированный для СТ участок земли





В Волгограде депутаты городской думы примут решение о судьбе земельного участка площадью свыше 50 тыс. кв. метров на границе Советского и Ворошиловского районов. Как сообщает ИА «Высота 102», территорию, ранее зарезервированную для продления скоростного трамвая, планируют отдать под застройку. Соответствующие изменения предлагается внести в карту градостроительного зонирования.

Согласно опубликованному проекту решения, парламентарием предлагается изменить вид территориальных зон в границах ул. Линевской, ул. Рабоче-Крестьянской и станции скоростного трамвая «Ельшанка». Сейчас здесь располагаются два участка: большой, площадью 31 тыс. кв. метров, относящийся к территории объектов коммунальной и транспортной инфраструктур II и III классов опасности, а также малый, относящейся к земле объектов общественно-делового и жилого назначения.





Поправками же предлагается отнести оба участка к зоне общественно-делового и жилого назначения планируемой к реорганизации.

На территории, вердикт которой предстоит вынести депутатам, находится участок с кадастровым номером 34:34:050078:189. Согласно информации, размещённой в «Национальной системе пространственных данных», его пока что разрешено использовать лишь для размещения депо третьей очереди линии скоростного трамвая. Строительство соответствующего объекта было в планах властей десять лет назад, однако впоследствии чиновники от развития метротрама в южном направлении решили отказаться.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты»