Школьник чудом выжил после падения с девятого этажа





В Саратове врачи спасли 11-летнего мальчика, который выпал с 9-го этажа. Как сообщает ИА «СарИнформ», ребенок получил несколько переломов и травм, но чудом остался жив.

Инцидент случился в многоквартирном доме №10А на улице Киевской. Подросток прошел на балкон и попытался посмотреть вниз, однако потерял равновесие и выпал. Несчастный случай произошел на глазах у матери.

Ребенок экстренно был госпитализирован в одну из местных больниц, где ему диагностировали сотрясение головного мозга, перелом бедра, костей лица, а также множество ушибов и кататравму.

К счастью, сейчас здоровью подростка, по данным саратовских медиков, ничего не угрожает.

Фото: архив V102.RU