



Сегодня, 18 февраля, представители Волгоградского областного суда доставили в штаб Народного фронта вещи, необходимые для обустройства быта участников специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, облсудом были закуплены бензопилы, электрогенераторы и спальные мешки.

- Мы понимаем, насколько важно чувствовать заботу и внимание даже вдали от дома. Поэтому надеемся, что наши скромные подарки помогут вам справиться с повседневными трудностями и напомнят о том, что на Родине вас ждут и ценят. Ваше мужество и стойкость вдохновляют нас. Пусть ваша служба проходит благополучно, а возвращение домой будет радостным и долгожданным. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны и ее граждан. Мы верим в ваше будущее и желаем вам крепкого здоровья, удачи и мирного неба над головой, - обратился к военнослужащим руководитель объединенной пресс-службы судов региона Анна Лемякина.

Также сотрудники облсуда приобрели для участников спецоперации радиостанции с аккумуляторами, базовые антенны, тактические аптечки, наборы для выживания в лесу с арсеналом полезных инструментов.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области